الرئيس الألماني يجلب معه إلى تركيا"وجبة شاورما"

إسطنبول- (د ب أ)

في سابقة تحدث لأول مرة على متن طائرة رئيس ألماني، اصطحب الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير على متن طائرته خلال رحلته الحالية إلى تركيا، سيخ شاورما مجمدة تزن 60 كيلوجراما.

كما اصطحب الرئيس على متن طائرته وهي طراز ايرباص ايه350، صاحب المطعم الذي يعد هذه الشاورما، ويدعى عارف كيليش، وهو ينتمي إلى الجيل الثالث من الأتراك المقيمين في ألمانيا، بالإضافة إلى عدد آخر من الضيوف كأمثلة لقصص الهجرة الألمانية التركية.

وفي تصريحات لمجلة "شتيرن" الألمانية، قال كيليش قبل بدء الرحلة:" اتصل بي شخص من مكتب رئاسة الجمهورية الألمانية، وقال إنه يرغب في المرور علي وتناول القهوة، وأخبرني بفكرة أن يتم اصطحابي في الزيارة الرسمية" .

وبعد هبوط الطائرة، توجه كيليش إلى المقر الصيفي التابع للسفير الألماني في تركيا حيث يعتزم تقديم الشاورما للضيوف في حفل استقبال مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن كيليش ليس مجهولا في برلين إذ إن لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم يترددون عليه في بعض الأحيان.

وتناولت وسائل إعلام تركية موضوع اصطحاب الرئيس الألماني لـ كيليش والشاورما التي يصنعها في رحلته إلى تركيا، حيث كانت مصدرا ثريا لعناوين الأخبار لديها، فمثلا كتبت صحيفة "حريت" عنوانا يقول:" مفاجأة شتاينماير: يصل إلى تركيا ومعه 60 كيلوجراما من الشاورما".

فيما علقت بوابة "تي 24" الإلكترونية قائلة:" زيارة غير عادية لشتاينماير- الشاورما وأكثر".

وكتبت بوابة "ديكن" الإلكترونية عنوانا للزيارة يقول:" دبلوماسية الشاورما: الرئيس الألماني في تركيا".