غضب في فرنسا بعد تأدية عمدة بلدة التحية النازية

باريس (د ب أ)

يواجه عمدة فرنسي دعوات بالاستقالة بعد تأديته التحية النازية في أحد الاجتماعات.

وقالت سلطات إقليم فال دو مارن، إنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد فيليب جودان عمدة فيلنوف سان جورج على مشارف باريس.

وتردد أن جودان أدى التحية النازية مرتين خلال اجتماع محتدم بأحد مجالس البلديات يوم السبت، بعدما اتهمه سياسي معارض بالتحالف مع اليمين المتطرف للفوز بالمنصب.

ووصف نائب عمدة البلدة، إيمانويلي جوجونيون زاديج، تحية جودان بأنها "تصرف مناهض للسامية" بينما دعا العديد من أعضاء المجلس إلى استقالة العمدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما دعا عضو يساري بارز في الجمعية الوطنية الفرنسية وزير الداخلية إلى إجراء انتخابات جديدة في منشور على موقع أكس، تويتر سابقا، قائلا إن البلدة "تخلى عنها مسؤولوها المنتخبون".

وفيما بعد اعتذر جودان، حيث قال عبر قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية إنها "إيماءة غير موفقة"، ورفض تفسير تصرفاته على أنها علامة على الولاء.