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الرئيس العراقي يستقبل أردوغان في قصر بغداد

03:09 م الإثنين 22 أبريل 2024

الرئيس العراقي يستقبل أردوغان

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استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر بغداد، عقب وصوله في زيارة هي الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

وأصدرت الرئاسة العراقية، بيانًا قالت فيه، إن النظيران أجريا مباحثات معمقة حول عدد من القضايا الهامة.

وأضافت، أن كلًا من أردوغان ورشيد أكدا على ضرورة التنسيق والعمل المشترك من أجل الوصول إلى "حلول مرضية" فيما يتعلق بقضايا المياه والأمن والاقتصاد والوصول لحلول تخدم شعبا البلدين.

كما أكد البيان، على تشديد الطرفان على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما دعا إلى دعم الشعب الفلسطيني في نيل كافة حقوقه.

وطالب الطرفان، المجتمع الدولي بتكثيف جهوده من أجل تسهيل وزيادة وصول المساعدات والإمدادات الأساسية لأهالي غزة.

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أردوغان قصر بغداد
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