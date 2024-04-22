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الدفاع المدني بغزة: انتشال جثامين 283 شهيدًا من داخل المقابر الجماعية بمجمع ناصر

03:03 م الإثنين 22 أبريل 2024

الدفاع المدني بغزة

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قالت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه تم انتشال جثامين 283 شخصًا من الشهداء من المقبرة الجماعية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي في ساحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإعدام المتواجدين داخل المستشفى، مؤكدًا على وجود أدلة تثبت صحة اتهاماته.

وأضاف الدفاع المدني، أنه تم العثور على 3 مقابر جماعية مجمع ناصر الطبي، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء يقدر بالمئات في ظل استمرار عمليات البحث منذ انسحاب قوات الاحتلال من المجمع.

وتم العثور على عدد من المقابر الجماعية داخل مستشفى ناصر ثاني أكبر مستشفيات قطاع غزة منذ انسحاب قوات الاحتلال منه عقب حصاره واقتحامه.

وقال مدير المكتب الإعلام الحكومي للقطاع، إن أعداد الشهداء داخل المقابر الجماعية في المستشفى قد تصل إلى 700 شهيد، مضيفًا أن قوات الاحتلال قامت بسرقة جلود وأعضاء الشهداء من أجسادهم عقب إعدامهم.

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