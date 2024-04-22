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BBC

بولندا تلوح بنشر الأسلحة النووية على أراضيها

01:15 م الإثنين 22 أبريل 2024

الرئيس البولندي أندريه دودا

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قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لنشر أسلحة نووية على أراضيها من أجل دعم الجانب الشرق للناتو.

وأوضح دودا، في حديثه مع صحيفة "فاكت" أن الاستعداد يأتي في إطار التصدي لخطر روسيا عقب نشرها أسلحة جديدة في بيلاروسيا وجيب كالينيجراد.

وأضاف دودا، أن نشر الأسلحة النووية مرهون بموافقة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي على نشرها في الجهة الشرقية للحلف، وذلك ردًا على تعزيز التواجد النووي لروسيا في بيلاروسيا وجيب كالينيجراد.

وكانت روسيا قد أعلنت نشر بعض الأسلحة النووية التكتيكية لدى جارتها وحليفتها بيلاروسيا في يونيو الماضي، وهو ما أثار مخاوف بولندا التي تمتلك حدود مع كلًا من أوكرانيا وبيلاروسيا.

أندريه دودا نشر الأسلحة النووية بولندا
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