الصحة بغزة: 172 شهيدًا متوسط الضحايا برصاص الاحتلال في القطاع يوميا

مصراوي

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن متوسط عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القطاع يوميا يصل إلى 172 شهيدا منهم 70 طفلا.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه يوجد 11 ألف مفقود تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 34 ألفا و97 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتور على جميع أنحاء القطاع.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 76 ألفًا و980 شخصًا وسط أجواء صحية متردية في جميع أنحاء القطاع واستهداف مستمر للمستشفيات ومنع لوصول الإغاثات الطبية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازر استشهد على إثرها 48 شهيدًا وأصيب 79 آخرون.

وفي وقت سابق اليوم قال مدير المكتب الإعلام الحكومي في غزة، إنه تم العثور على جثامين قرابة 700 شهيد تم دفنهم بشكل جماعي عقب إعدامهم داخل مجمع ناصر الطبي.