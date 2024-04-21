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وزير الدفاع اليمني: الحوثيون يستغلون موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة من إيران

06:39 م الأحد 21 أبريل 2024

ميناء الحُديدة

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قال وزير الدفاع اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا محسن الداعري، اليوم الأحد، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" لم تف بأي جزء من اتفاق الحديدة.

وأوضح الداعري أن الحوثيين استغلوا اتفاق الحديدة لجعلها منطلقا لتهديد الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن النشاط العسكري في موانئ الحديدة زاد بشكل أكبر مما كان عليه قبل اتفاق ستوكهولم.

وأكد الداعري أن الحوثيين يستغلون موانئ الحديدة في عمليات تهريب الأسلحة من إيران.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، يستمر الحوثيون في استهداف السفت المرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لحين وقف الحرب على القطاع.

اليمن الحوثيون ميناء الحديدة نقل الأسلحة
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