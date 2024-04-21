مسؤول أممي: استقرار الضفة ضروري للحفاظ على آفاق السلام في ظل حرب غزة

مصراوي

أعرب المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وشدد وينسلاند على ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الضفة الغربية ووقف الهجمات على المدنيين بما في ذلك عنف المستوطنين الإسرائيليين.

وأكد وينسلاند على أن استقرار الضفة الغربية ضروري للحفاظ على آفاق السلام في ظل حرب غزة وعدم الاستقرار الإقليمي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كشفت عن استشهاد ثلاثة أطفال فلسطينيين في العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم شمالي غرب الضفة الغربية.

كما أشارت اليونيسف، إلى أن التقارير أفادت بمقتل 14 طفلا آخر على الأقل في رفح جنوبي قطاع غزة، مشددة على أن قتل الأطفال يجب أن يتوقف ويجب وقف إطلاق النار فورا.