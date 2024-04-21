أوكرانيا.. القوات البحرية تقصف سفينة عسكرية روسية بشبه جزيرة القرم

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان، اليوم الأحد، إنها قصفت سفينة إنقاذ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأشارت الوزارة الأوكرانية أن قواتها البحرية استهدفت السفينة "كومونا" الروسية في شبه جزيرة القرم "المحتلة".

وأوضحت في بيانها أنه جار التحقق من حجم الضرر الذي ألحقته بها قواتها البحرية.

ويستمر طرفا الحرب التي بدأت قبل أكثر من عامين، في تكبد مزيد من الخسائر على مستوى العتاد والأفراد مع اشتداد القتال وامتداده على أكثر من جبهة.