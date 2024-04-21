روسيا تستهدف البنية التحتية للموانئ البحرية في أوديسا

كييف - (د ب أ)

أعلنت قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، في بيان، أن روسيا أطلقت، بعد ظهر اليوم الأحد، صواريخ باليستية على منطقة أوديسا في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة رجل مدني.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن "العدو استهدف مجددا منشأة لوجستية تشكل جزءا من البنية التحتية للموانئ البحرية في أوكرانيا".

وقال البيان إن عددا من المنازل تضرر جراء موجة الانفجار وشظايا الصواريخ، كما انهار سقف أحد المنازل.

وبحسب التقارير الأولية، أصيب رجل مدني بجروح في الهجوم.

وذكرت وكالة "يوكرينفورم"، في وقت سابق، أنه "في 20 أبريل الجاري، استهدفت الصواريخ الروسية أحد الأحياء السكنية في أوديسا، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، من بينهم طفلان.