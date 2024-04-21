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BBC

فتاة تحاول طعن جندي إسرائيلي شمال غور الأردن

03:01 م الأحد 21 أبريل 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه وقعت محاولة طعن لأحد جنود الجيش بسكين عند حاجز بكعوت في غور الأردن.

وأضافت الإذاعة، إن منفذ الهجوم فتاة وقامت قوات الأمن بتحييدها شمال غور الأردن.

وتستمر حوادث الطعن والدهس وإطلاق النار تجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في التكرر منذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، والتي تأتي بعد تزايد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وتزايد عمليات الاقتحامات والاعتقالات اليومية.

محاولة طعن جندي إسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي غور الأردن حاجز بكعوت
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