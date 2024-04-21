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BBC

الإكوادور تصوت في استفتاء حول تسليم زعماء المافيا إلى السجون الأمريكية

02:58 م الأحد 21 أبريل 2024

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كيتو - (د ب أ)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الإكوادور، لإجراء استفتاء من شأنه أن يسمح بتسليم زعماء المافيا إلى السجون الأمريكية، وذلك في أول اختبار صعب لشعبية الرئيس دانيال نوبوا.

وسيقرر 14 مليون ناخب في البلاد أيضا ما إذا كان يتعين على الجيش أن يتولى مهام الشرطة بشكل دائم وما إذا كان سيتم تخفيف القيود المفروضة على أصحاب الأعمال ، الذين يدفعون أجور العمال بالساعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتتعلق تسعة من أسئلة الاستفتاء بإجراءات القضاء على عصابات الجريمة المنظمة، التي جعلت الإكوادور، أكثر عنفا من المكسكيك وكولومبيا، بينما يتعلق السؤالان الآخران بإصلاحات اقتصادية تحظى بشعبية لدى المستثمرين.

وسيعزز الفوز في الاستفتاء محاولة نوبوا، لإعادة انتخابه، بينما الهزيمة في مقترحاته الاقتصادية يمكن أن تقلق المستثمرين، حيث يسعى لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

السجون الأمريكية كيتو المافيا دانيال نوبوا
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