حماس: ما حدث في مجمع ناصر يُضاف إلى جرائم الاحتلال

(مصراوي)

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، بإقامة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي.

وقالت حركة حماس، إن ما حدث داخل مجمع ناصر يطرح التساؤل حول مصير آلاف الفلسطينيين المفقودين داخل قطاع غزة منذ فترة.

واتهمت الحركة، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم جيش الاحتلال في اقتراف جرائمه، قائلة إنه بدون دعم الإدارة الأمريكية فلن تستطيع إسرائيل مواصلة جرائمها.

وتم العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين حوالي 700 شهيدًا عقب خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إنه تم العثور على مقبرتين حتى الآن داخل المجمع مرجحًا العثور على مزيد من المقابر.

وأفاد الثوابتة أنه جثامين الشهداء عثر عليها دون رؤوس ودون جلود أو أعضاء.