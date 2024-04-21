إعلان

BBC

رجل يقطع جسد زوجته ويدفنها في حديقة منزله في لبنان

12:48 م الأحد 21 أبريل 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

ألقت السلطات اللبنانية القبض على رجل متهم بقتل زوجته وتقطيع جسدها بمنشار كهربائي ودفنها في حديقة المنزل.

وأوضحت السلطات اللبنانية، أن جيران الرجل اشتكوا من الروائح الكريهة التي تخرج من منزله في بلدة الميّة وميّة شرق صيدا جنوب لبنان".

وأوضحت أنه تم تكليف إحدى دوريات الشعبة بالانتقال إلى المنزل المذكور حيث تم العثور على أجزاء جثة موضوعة في كيس أسود داخل حفرة في حديقة المنزل.

وأشارت إلى أن الجثة تعود لزوجته وهي أمريكية الجنسية وسبق الإبلاغ عن اختفائها من قبل أولادها المقيمين في الولايات المتحدة.

وبالتحقيق مع المشتبه فيه اعترف أنه بتاريخ 10 فبراير 2024 حصل خلاف بينه وبين زوجته أقدم خلاله على إطلاق النار عليها وأصابها برصاصتين في رأسها.

السلطات اللبنانية لبنان منشار كهربائي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل
* انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة في أقل من 24 ساعة.. تعرف عليها