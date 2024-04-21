رجل يقطع جسد زوجته ويدفنها في حديقة منزله في لبنان

وكالات

ألقت السلطات اللبنانية القبض على رجل متهم بقتل زوجته وتقطيع جسدها بمنشار كهربائي ودفنها في حديقة المنزل.

وأوضحت السلطات اللبنانية، أن جيران الرجل اشتكوا من الروائح الكريهة التي تخرج من منزله في بلدة الميّة وميّة شرق صيدا جنوب لبنان".

وأوضحت أنه تم تكليف إحدى دوريات الشعبة بالانتقال إلى المنزل المذكور حيث تم العثور على أجزاء جثة موضوعة في كيس أسود داخل حفرة في حديقة المنزل.

وأشارت إلى أن الجثة تعود لزوجته وهي أمريكية الجنسية وسبق الإبلاغ عن اختفائها من قبل أولادها المقيمين في الولايات المتحدة.

وبالتحقيق مع المشتبه فيه اعترف أنه بتاريخ 10 فبراير 2024 حصل خلاف بينه وبين زوجته أقدم خلاله على إطلاق النار عليها وأصابها برصاصتين في رأسها.