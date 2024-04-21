طواقم الإسعاف الفلسطيني تنتشل عشرات الجثامين من مقبرة جماعية بخان يونس

غزة - (د ب أ)

انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطيني، اليوم الأحد، جثامين 50 مواطنا، من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "طواقم الإنقاذ والإسعاف كانت قد انتشلت أكثر من 150 شهيدا من مقبرة جماعية حتى الآن".

وأشارت إلى "وجود نحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع".

ولفتت إلى أن "الجثامين تعود لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله".

وأكدت أن "العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية، واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، حيث تتعمد قوات الاحتلال إلى جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع".