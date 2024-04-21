إنقاذ جنين في ولادة قيصرية عقب استشهاد أمه وسط مدينة رفح (فيديو)
(مصراوي)
تمكنت الطواقم الطبية داخل قطاع غزة، اليوم الأحد، من إنقاذ حياة جنين عقب إجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة لوالدته بعد استشهادها في غارة إسرائيلية وسط مدينة رفح.
والشهيدة تتبع لعائلة جودة والتي تم استهدافها هي وزوجها وابنتهم أثناء تواجدهم بالمنزل بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح في قصف إسرائيلي
وحسبما نقلت وسائل الإعلام، فقد تم نقل الأم عقب إصابتها بجروح خطيرة إلى المستشفى الكويتي التخصصي في رفح ، إلا أنها استشهدت لاحقًا هي زوجها وطفلتهم.
وأعلنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، أن عمليات البحث عن جثامين الشهداء لا تزال جارية عقب استهداف قوات الاحتلال عدة مباني سكنية في رفح.
بعد أن قتل الاحتلال الإسرائيلي أمه ، طواقم طبية تنقذ حياة جنين بعد إجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة لشهيدة وصلت بعد استهداف منزلها وسط رفح— ༺ هبـــة مــلا علــــوان ༻ 🇮🇶 (@UmKrar313) April 21, 2024
حتى الجنين لم يسلم الى متى يا أمة العرب .. بأس أمة ترى المسلمين يقتلون على أيدي الصهاينة وهي تتحجج بحدود سايكس بيكو أو طاعة الملك العميل
لا… pic.twitter.com/TDRl5Cds6w
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