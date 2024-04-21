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إنقاذ جنين في ولادة قيصرية عقب استشهاد أمه وسط مدينة رفح (فيديو)

12:19 م الأحد 21 أبريل 2024

إنقاذ جنين

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تمكنت الطواقم الطبية داخل قطاع غزة، اليوم الأحد، من إنقاذ حياة جنين عقب إجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة لوالدته بعد استشهادها في غارة إسرائيلية وسط مدينة رفح.

والشهيدة تتبع لعائلة جودة والتي تم استهدافها هي وزوجها وابنتهم أثناء تواجدهم بالمنزل بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح في قصف إسرائيلي

وحسبما نقلت وسائل الإعلام، فقد تم نقل الأم عقب إصابتها بجروح خطيرة إلى المستشفى الكويتي التخصصي في رفح ، إلا أنها استشهدت لاحقًا هي زوجها وطفلتهم.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، أن عمليات البحث عن جثامين الشهداء لا تزال جارية عقب استهداف قوات الاحتلال عدة مباني سكنية في رفح.

إنقاذ جنين ولادة قيصرية مدينة رفح الطواقم الطبية غزة
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