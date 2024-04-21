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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: قوات الاحتلال أعدت مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر (فيديو)

12:05 م الأحد 21 أبريل 2024

مجمع ناصر بغزة

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صرح المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال أعدت مقبرة جماعية داخل أسوار مجمع ناصر الطبي.

وقال الثوابتة، إنه يتوقع وجود 700 شهيد داخل المقبرة الجماعية التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي عقب إعدام الشهداء داخل المجمع.

وأضاف الثوابتة، أنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين داخل مجمع ناصر مرجحًا وجود المزيد من المقابر.

واتهم المدير العام للمكتب الإعلامي بغزة، قوات الاحتلال بإعدام العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، مشيرًا إلى قوات الاحتلال قامت بدفنهم في مقابر جماعية من أجل التغطية على جرائمه.

وطالب الثوابتة بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء عقب انسحاب قوات الاحتلال، قائلًا إنه تم العثور على جثامين بعض الشهداء دون رؤوس وآخرين دون جلود ودون أعضاء.

كما ناشد الثوابتة، بالكشف عن مصير عشرات ممن كانوا متواجدين داخل المجمع أثناء اقتحام قوات الاحتلال له، مشيرًا إلى أن مصيرهم أصبح مجهولًا.

مجمع ناصر مقبرة جماعية قوات الاحتلال إسماعيل الثوابتة
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