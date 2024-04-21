مقتل شخص وفقدان 7 إثر تحطم مروحتين لقوات الدفاع الذاتي اليابانية

طوكيو - (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أنه يعتقد أن مروحيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي لبلاده تحطمتا في المحيط الهادئ خلال تدريب ليلي جنوب طوكيو في وقت متأخر من يوم السبت مما أسفر عن مقتل شخص من من أفراد الطاقمين الثمانية وفقدان الباقي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وزير الدفاع قال للصحفيين إنه يعتقد أن الطائرتين، اللتين تحطمتا في المياه على بعد 270 كيلومترا شرق جزيرة توريشيما في جزيرة إيزو خلال مناورة ليلية مضادة للغواصات في المنطقة، اصطدمتا ببعضها البعض. ويشار إلى أن سلسلة جزر إيزو تقع جنوب طوكيو.

وأضافت كيودو أن المروحيتين من طراز إس إتي-60كيه، والتي تقل كل منهما أربعة من أفراد الطاقم، فقدتا الاتصال في منطقة شرق سلسلة جزر إيزو في الساعة 10:38 مساء(1338 بتوقيت جرينتش) والساعة 11:04 مساء (1404 بتوقيت جرينتش) على التوالي، بحسب القوات البحرية اليابانية.

وأضاف كيهارا أنه تم العثور على تسجيلات الطائرتين في "أماكن قريبة للغاية"، كما تم العثور على ما يعتقد أنه أجزاء من الطائرتين خلال عمليات البحث بعد الحادث.

وبعد الحادث، علقت البحرية اليابانية جميع التدريبات التي تشارك فيها مروحيات من هذا الطراز، وشكلت لجنة للتحقيق في الحادث، وفقا لما أعلنه ريو ساكاي رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية الياباني.

وأشار كيهارا إلى أنه لم يعرف بعد سبب الحادث، ولكن الوزارة سوف تبذل قصارى جهدها في أعمال البحث وإغاثة المفقودين.