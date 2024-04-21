الدوما الروسي: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الموقف في ميدان المعركة

موسكو - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا التي مررها مجلس النواب الأمريكي أمس السبت، والبالغة نحو 61 مليار دولار، لن تغير الموقف في ميدان المعركة.

وقال فولودين، في منشور عبر منصة تليجرام، إن "حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الموقف في ميدان المعركة"، مؤكدا أن "نظام كييف سيهزم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف فولودين أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه لا يخفي حقيقة أن الشركات الأمريكية بالمقام الأول هي التي ستتلقى الأموال المخصصة، ولكن الأمر الأساسي أنه حتى الأموال التي تصل إلى كييف لا بد من إعادتها. الولايات المتحدة بقرارها تجبر أوكرانيا على القتال حتى آخر أوكراني، وفي النهاية ستدفن اقتصاد أوكرانيا وتحرمه من مستقبله".

كما مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 38ر26 مليار دولار لإسرائيل.

وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوا بمجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوا ضده.