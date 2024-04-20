فلسطين: المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تترجم إلى آلاف الضحايا من شعبنا

مصراوي

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تترجم إلى آلاف الضحايا الفلسطينيين.

وأوضح أبو ردينة أن الدعم الأمني الأمريكي بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل لتوسيع رقعة الحرب لتشمل دول المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل تشكك في مصداقية واشنطن بالوصول إلى الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد أبو ردينة على أن الدعم الأمني الأمريكي تصعيد خطير، مؤكدا أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد لاستقرار المنطقة والعالم.

وكان زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي تشاك شومر قال، اليوم السبت، إنهم سيصوتون اليوم على مساعدات عسكرية لإسرائيل ومساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 9 مليارات دولار.

وأكد شومر أنه يجب هزيمة حماس بشكل حاسم؛ من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين ولتحقيق السلام بالمنطقة.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي آدم سميث، اليوم السبت، إن "علينا بذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات لقطاع غزة"، مشيرا إلى أن أحداث 7 أكتوبر ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أمران مفجعان.

وشدد سميث على ضرورة السعي للتأكد من إطلاق سراح الأسرى في غزة، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هي أن تلتزم واشنطن بحل الدولتين.