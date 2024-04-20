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الدفاع المدني بخانيونس: انتشال جثامين 50 شهيدًا دفنهم الاحتلال جماعيًا بمجمع ناصر الطبي

10:55 م السبت 20 أبريل 2024

غزة

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أعلن الدفاع المدني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، انتشال جثامين 50 مواطنا دفنتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي.
سبق وأن أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الخميس الماضي، انتشال جثامين 30 شهيدا بمقبرتين في مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أنه تم التعرف على 12 منها والباقي مجهولون حتى الآن.
وأوضح الإعلام الحكومي، أنه لا يزال مصير نحو ألف من المواطنين والكوادر الطبية والصحفيين الذين كانوا بمجمع الشفاء الطبي خلال اقتحام الاحتلال مجهولا.
ولفت إلى أن الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال باستباحة مجمع الشفاء الطبي وتدميره أفظع مجزرة عرفها التاريخ، موضحا أن الواقع الصحي الكارثي بالقطاع يتطلب العمل بشكل عاجل لإدخال مستشفيات ميدانية لمحافظتي غزة والشمال.
وطالبت الحكومة بغزة، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء الطبي بحق النازحين والكوادر الطبية والصحفية.

طوفان الأقصى حرب غزة انتشال جثامين الاحتلال الإسرائيلي
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