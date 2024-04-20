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الاحتلال: تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات لإسرائيل يبعث رسالة لأعدائنا

09:15 م السبت 20 أبريل 2024

يسرائيل كاتس

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة المساعدات لإسرائيل يبعث رسالة قوية إلى أعدائنا.

كان زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي تشاك شومر، قال اليوم السبت، إنهم سيصوتون اليوم على مساعدات عسكرية لإسرائيل ومساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 9 مليارات دولار.

وأكد شومر أنه يجب هزيمة حماس بشكل حاسم؛ من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين ولتحقيق السلام بالمنطقة.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي آدم سميث، اليوم السبت، إن "علينا بذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات لقطاع غزة"، مشيرا إلى أن أحداث 7 أكتوبر ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أمران مفجعان.

وشدد سميث على ضرورة السعي للتأكد من إطلاق سراح الأسرى في غزة، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هي أن تلتزم واشنطن بحل الدولتين.

يسرائيل كاتس مجلس النواب الأمريكي مساعدة إسرائيل
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