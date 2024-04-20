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BBC

الكونجرس يصوّت على مساعدات عسكرية لإسرائيل وإنسانية لغزة بـ9 مليارات دولار

07:04 م السبت 20 أبريل 2024

تشاك شومر

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قال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي تشاك شومر، اليوم السبت، إنهم سيصوتون اليوم على مساعدات عسكرية لإسرائيل ومساعدات إنسانية للفلسطينيين بقيمة 9 مليارات دولار.

وأكد شومر أنه يجب هزيمة حماس بشكل حاسم؛ من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين ولتحقيق السلام بالمنطقة.

بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي آدم سميث، اليوم السبت، إن "علينا بذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات لقطاع غزة"، مشيرا إلى أن أحداث 7 أكتوبر ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أمران مفجعان.

وشدد سميث على ضرورة السعي للتأكد من إطلاق سراح الأسرى في غزة، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هي أن تلتزم واشنطن بحل الدولتين.

تشاك شومر مجلس النواب الأمريكي قطاع غزة حماس
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