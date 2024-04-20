"عار عليك".. وزير إسرائيلي يهاجم أردوغان بسبب استقباله هنية

مصراوي

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قائلا: "عار عليك".

وكانت الرئاسة التركية قالت في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بحثا تطورات الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأشارت إلى أن أردوغان وهنية أكدا ضرورة التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في غزة.

وأكد أردوغان خلال لقائه هنية، أن إسرائيل ستدفع بالتأكيد يوما ما ثمن اضطهاد الفلسطينيين، موضحا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو مفتاح السلام الإقليمي وتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وكشف أردوغان أن تركيا فرضت سلسلة من العقوبات ضد إسرائيل بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة.