الحوثيون يعلنون مقتل أربعة ضباط من قواتهم في مواجهات مع الجيش الحكومي

صنعاء (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، اليوم السبت، مقتل أربعة ضباط من قواتها، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية.

وقالت وكالة أنباء "سبأ"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين"، إنه "تم في العاصمة صنعاء، تشييع جثامين أربعة من شهداء الوطن والقوات المسلحة في موكب جنائزي مهيب، استشهدوا في جبهات القتال في معركة النفس الطويل".

وأضافت أن الأربعة قتلوا "وهم يؤدون واجبهم في جبهات الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مواجهات مع قوات الجيش الحكومي.

وأشارت إلى أنه تم تشييع جثامين "الرائد نصر الدين محمد الحممي، والنقيب طه عبدالسلام الموشكي، والنقيب عبدالملك فراص رمضان، والملازم أول سيف راشد المنصوري في العاصمة صنعاء"، في مراسيم شارك فيها مسؤولون في الجماعة.

ولم تتطرق وكالة سبأ إلى التفاصيل بشأن مكان وملابسات مقتل الضباط الأربعة.

يأتي ذلك مع عودة التصعيد العسكري في عدد من جبهات اليمن، وسط تحذيرات من تأثيرات ذلك على الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تحقيق حل دائم وسلام شامل في البلاد.