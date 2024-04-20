الدنمارك: إخلاء مطار بيلوند بعد تهديد بوجود قنبلة واعتقال شخص

كوبنهاجن (د ب أ)

أخلت السلطات الدنماركية مطار بيلوند بعد تهديد بوجود قنبلة اليوم السبت، حيث حثت الشرطة الجمهور على البقاء بعيدا.

واعتُقل رجل في عملية للشرطة.

وأصدرت الشرطة تعليمات بلغات مختلفة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، مفادها أنه تم إغلاق حركة الملاحة الجوية ككل مؤقتا في المطار الذي يخدم البلدة الصغيرة.

وكتبت الشرطة على فيسبوك باللغة الإنجليزية: "لا يوجد حاليا أي حركة للملاحة الجوية في مطار بيلوند، وليس هناك أفق زمني لموعد (استعادة النشاط) مرة أخرى".

وأضافت: "لا تقود سيارتك إلى المطار. الشرطة تعمل بمساعدة المحققين وكلاب الكشف عن المتفجرات والمتخصصين في التعامل مع الذخائر التابعين للقوات المسلحة".

كما تم استدعاء الشرطة الدنماركية في الساعات الأولى من اليوم بالقرب من ليجولاند في بيلوند، حسبما ذكرت وكالة ريتزاو للأنباء. وقال التقرير إنه تم تفجير ماكينة صراف آلي. وقالت الشرطة إن التحقيق جار لمعرفة ما إذا كانت الحالتان مرتبطتين.