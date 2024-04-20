لجنة التحقيق الروسية: نعمل على تحديد المتورطين في مقتل صحفي بهجوم أوكراني

أ ش أ

أكدت لجنة التحقيق الروسية، أنها تعمل على تحديد هوية جميع المتورطين في مقتل المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة زابوروجيا.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم /السبت/ - أن محققي لجنة التحقيق سيقومون بتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في مقتل مراسل حربي نتيجة هجوم شنته التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه زابوريجيا يوم أمس الجمعة.

وأضاف البيان "نفذت أوكرانيا هجوما باستخدام طائرة بدون طيار في اتجاه زابوريجيا، حيث كان المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" سيميون إرمين يصور تقريرا، ونتيجة لهجوم من قبل القوات الأوكرانية توفي الصحفي".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفت في وقت سابق من اليوم مقتل مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة زابوروجيا بأنه تأكيد جديد على الطبيعة الإرهابية القبيحة لنظام زيلينسكي.

وطالبت زاخاروفا، المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان ذات الصلة بإدانة جريمة القتل الوحشية للصحفي الروسي، لافته إلى أن صمت هذه المنظمات يمنح تفويضاً مطلقاً لكييف من أجل شن هجمات إرهابية جديدة أكثر فظاعة ضد ممثلي وسائل الإعلام وبالتالي يصبحون شركاء لهم.