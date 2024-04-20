إعلان

BBC

لجنة التحقيق الروسية: نعمل على تحديد المتورطين في مقتل صحفي بهجوم أوكراني

04:23 م السبت 20 أبريل 2024

روسيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أ ش أ
أكدت لجنة التحقيق الروسية، أنها تعمل على تحديد هوية جميع المتورطين في مقتل المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة زابوروجيا.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم /السبت/ - أن محققي لجنة التحقيق سيقومون بتحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في مقتل مراسل حربي نتيجة هجوم شنته التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه زابوريجيا يوم أمس الجمعة.

وأضاف البيان "نفذت أوكرانيا هجوما باستخدام طائرة بدون طيار في اتجاه زابوريجيا، حيث كان المراسل الحربي لصحيفة "إزفستيا" سيميون إرمين يصور تقريرا، ونتيجة لهجوم من قبل القوات الأوكرانية توفي الصحفي".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفت في وقت سابق من اليوم مقتل مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسية في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة زابوروجيا بأنه تأكيد جديد على الطبيعة الإرهابية القبيحة لنظام زيلينسكي.

وطالبت زاخاروفا، المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان ذات الصلة بإدانة جريمة القتل الوحشية للصحفي الروسي، لافته إلى أن صمت هذه المنظمات يمنح تفويضاً مطلقاً لكييف من أجل شن هجمات إرهابية جديدة أكثر فظاعة ضد ممثلي وسائل الإعلام وبالتالي يصبحون شركاء لهم.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا هجوم أوكراني لجنة التحقيق الروسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأونروا: خطر تفشي الأمراض في غزة يتزايد مع بدء ارتفاع درجات الحرارة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأيام المقبلة