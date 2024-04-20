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الدفاع المدني الفلسطيني: المنظومة الصحية بشمال غزة في حالة انهيار تام

02:35 م السبت 20 أبريل 2024

محمود بصل

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أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أن المنظومة الصحية بشمال قطاع غزة في حالة انهيار تام، مشيرا إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب عدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة والأدوية والمعدات الطبية اللازمة لاغاثة المصابين.

وقال محمود بصل -في تصريح له اليوم السبت- إن القطاع الصحي بقطاع غزة في وضع خطير للغاية، موضحا أن جميع المستشفيات في شمال القطاع خرجت بالكامل من الخدمة ولم يتبق سوى مستشفى كمال عدوان والمعمداني.

وأضاف أن الدفاع المدني يقف عاجزا عن إغاثة المصابين خاصة بعد تدمير أكثر من 70% من معداته وبالتالي تتزايد حالات الوفيات خاصة بين الأطفال، مؤكدا أن ما يدخل من مساعدات إنسانية وطبية لا يكفي لتلبية احتياجات أهالي غزة.

وناشد بصل، مؤسسات حقوق الإنسان والضمائر الحية بضرورة الضغط على الاحتلال الاسرائيلي من أجل إنهاء منع إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار هذا الأمر ينذر بأزمة صحية جديدة.

هذا المحتوى من

Asha
محمود بصل جهاز الدفاع المدني الفلسطيني قطاع غزة مستشفى كمال عدوان مستشفي المعمداني الاحتلال الاسرائيلي
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