إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية بتونس

تونس- (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في تونس ، اليوم السبت ، إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية، من بينهم ألماني وفرنسي في قسم الإنعاش.

وتعرضت الحافلة لحادث انقلاب أمس الجمعة بينما كانت قادمة من مدينة سوسة السياحية إلى مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة.

ووفق مديرة الصحة بالعاصمة ريم الطرابلسي، نقل 23 سائحا إلى المستشفى بولاية بن عروس القريبة وغادر من بينهم حتى اليوم 16 بعد أن خضعوا إلى الكشوفات الطبية، فيما لا يزال اثنان يرقدان بقسم الإنعاش وحالتهما مستقرة.

وأبقت السلطات على اثنين من الأطفال المصابين في مستشفى الأطفال بالعاصمة، ووضعهما الصحي جيد لكن والدتهما لا تزال ترقد في قسم الإنعاش.