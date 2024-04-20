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إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية بتونس

02:02 م السبت 20 أبريل 2024

إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية بتونس

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تونس- (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في تونس ، اليوم السبت ، إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية، من بينهم ألماني وفرنسي في قسم الإنعاش.

وتعرضت الحافلة لحادث انقلاب أمس الجمعة بينما كانت قادمة من مدينة سوسة السياحية إلى مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة.

ووفق مديرة الصحة بالعاصمة ريم الطرابلسي، نقل 23 سائحا إلى المستشفى بولاية بن عروس القريبة وغادر من بينهم حتى اليوم 16 بعد أن خضعوا إلى الكشوفات الطبية، فيما لا يزال اثنان يرقدان بقسم الإنعاش وحالتهما مستقرة.

وأبقت السلطات على اثنين من الأطفال المصابين في مستشفى الأطفال بالعاصمة، ووضعهما الصحي جيد لكن والدتهما لا تزال ترقد في قسم الإنعاش.

تونس انقلاب حافلة سياحية إصابة 23 سائح مدينة سوسة السياحية مطار تونس قرطاج الدولي
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