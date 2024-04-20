تشاد تطلب من أمريكا وقف العمليات في قاعدة عسكرية استراتيجية لديها

إنجامينا- (د ب أ)

دعت تشاد الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من قاعدة عسكرية، في الدولة الواقعة وسط أفريقيا وهي واحدة من المواقع الغربية القليلة المتبقية لمحاربة تمرد جهادي يجتاح المنطقة.

تأتي الخطوة، بعد شهر من تعليق النيجر – وهي حليف غربي رئيسي آخر في المنطقة- اتفاقها الأمني مع الولايات المتحدة، وسط سلسلة من الانقلابات ، شهدت إقامة حكومات عسكرية في منطقة الساحل، وعلاقات أوثق مع روسيا، بينما قطعت تلك العلاقات مع الغرب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأبلغت تشاد الولايات المتحدة بـ"وقف نشاطها في القاعدة، طبقا لخطاب إلى الملحق الدفاعي الأمريكي، اطلعت عليه بلومبرج.

وتم التحقق من الخطاب، الذي وقعه رئيس أركان القوات الجوية، عبر إدريس أمين أحمد المتحدث باسم وزارة الخارجية، والذي رفض الإدلاء بالمزيد من التعليقات.

وكانت إذاعة فرنسا الدولية قد أعلنت في 29 فبراير الماضي أن زعيم المعارضة التشادية يايا ديلو قد لقى حتفه عندما داهمت قوات الأمن مقر حزبه بعد اتهام الحزب بتنفيذ هجوم على مديرية الأمن الداخلي التشادية.

ونقلت الإذاعة، ومقرها باريس، عن المدعي العام قوله إن ديلو قُتل مع عدد من أعضاء الحزب الاشتراكي بلا حدود(بى إس إف) الذي يتزعمه. وأضافت أنه تم اعتقال 26 شخصا على الأقل.

وتعد أعمال العنف أحدث تصعيد في التوترات التي تسود البلاد قبل الانتخابات المقررة في 6 مايو والتي قد تعيد الدولة المنتجة للنفط في وسط أفريقيا إلى الحكم الدستوري بعد ثلاث سنوات من استيلاء الجنرال محمد ديبي على السلطة.