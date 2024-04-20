إعلان

BBC

متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

12:27 م السبت 20 أبريل 2024

سيارات متروكة ومتهالكة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- علاء عمران:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

متروكة ومتهالكة الخدمات المرورية المرور
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سامح شكري: الأحداث الأخيرة جعلت أنظار العالم تبتعد عن الوضع المأساوي بغزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"4 تغييرات".. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة مازيمبي الكونغولي
* زيادة في سعر الذهب مع بداية تعاملات السبت
وقف خطة تخفيف الأحمال مؤقتًا في هذه المناطق.. قرار عاجل من الحكومة يكشف التفاصيل
طهران تعلق وتل أبيب صامتة.. ماذا حدث في قاعدة أصفهان الإيرانية؟ (تغطية خاصة للرد الإسرائيلي)