حماس: لم يصلنا رسميا أي مقترح من الاحتلال بشأن صفقة تبادل الأسرى

مصراوي

قال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه لم يصلنا رسميا أي مقترح من جيش الاحتلال بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، أن عودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة حق أصيل وليس ورقة تفاوضية، موضحا أن مزاعم الاحتلال بشأن إبداء مرونة في التفاوض لا تعبر عن الواقع.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الوفد المفاوض سيعود من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة بلور الوسطاء مقترحا معدلا بانتظار رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونتوقع منهم العمل للتوصل إلى صفقة.

وتابع أن إسرائيل تواصل بذل كافة الجهود اللازمة من أجل الإفراج عن الأسرى وإعادتهم.