هآرتس: سيارات المطبخ المركزي حصلت على موافقة من الجيش قبل تحركها وتم استهدافها

مصراوي

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قولهم، إن سبب مقتل عمال الإغاثة في غزة هو عدم انضباط الضباط في الميدان ومخالفتهم للتعليمات.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر أمنية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ واحدا تلو الآخر وقضت على جميع من كان في قافلة المطبخ العالمي بغزة، موضحة أن سيارات المطبخ المركزي في غزة تحركت على طريق وافق عليه الجيش الإسرائيلي مسبقا وكانت الرحلة بتنسيق معه.

وأكملت الصحيفة، أن سيارات المطبخ المركزي كانت تحمل علامات واضحة تشير إلى أنها تابعة للمنظمة، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن الهجوم على قافلة الإغاثة خطير ومن شأنه أن تكون له آثار على القتال في غزة.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل تأسف بشدة للحادث المأساوي الذي قتل فيه 7 عمال إغاثة.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، أن الجيش يجري تحقيقا سريعا بشأن الحادث سوف تعلن نتائجه، قائلا: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث مثل هذه المآسي في المستقبل".

وقال نتنياهو إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في قطاع غزة، واصفًا الحادث في رسالة مصورة "بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد أشخاص أبرياء.

وأضاف أن إسرائيل على تواصل مع حكومات الأشخاص الذين قتلوا، وسوف تقوم بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار حدوث ذلك مجددًا.

وكان سبعة موظفين بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" قد قتلوا في هجوم جوي بقطاع غزة أمس الاثنين، على الرغم من تنسيقهم مع الجيش الإسرائيلي.