برلمانية بريطانية: على حكومتنا طرد سفير إسرائيل ومقاطعتها



مصراوي

قالت النائبة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب، إن حكومتنا بحاجة إلى فعل ما هو أكثر من استدعاء سفير إسرائيل.

وأضافت النائبة، أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي وإلى مقاطعتها، موضحة أنه يجب الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وأكملت النائبة في البرلمان، أنه لا يمكننا مواصلة متابعة ما يجري من مآس دون فعل شيء، مشيرة إلى أن إسرائيل صارت في وضع خارج عن السيطرة وعلينا فعل شيء لإيقافها قائلة: "علينا الضغط على واشنطن لأن إسرائيل لا تصغي لأحد".