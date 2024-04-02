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BBC

برلمانية بريطانية: على حكومتنا طرد سفير إسرائيل ومقاطعتها

09:29 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

مجلس العموم البريطاني

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قالت النائبة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب، إن حكومتنا بحاجة إلى فعل ما هو أكثر من استدعاء سفير إسرائيل.
وأضافت النائبة، أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي وإلى مقاطعتها، موضحة أنه يجب الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل.
وأكملت النائبة في البرلمان، أنه لا يمكننا مواصلة متابعة ما يجري من مآس دون فعل شيء، مشيرة إلى أن إسرائيل صارت في وضع خارج عن السيطرة وعلينا فعل شيء لإيقافها قائلة: "علينا الضغط على واشنطن لأن إسرائيل لا تصغي لأحد".

برلمان بريطانيا طرد سفير إسرائيل مقاطعة إسرائيل

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