مقتل 4 سوريين وإصابة 13 آخرين في هجوم إٍسرائيل على قنصلية إيران في دمشق

دمشق (د ب ا)

كشفت وزارة الصحة السورية عن عدد السوريين من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق يوم أمس الاثنين.

وأكد وزير الصحة حسن الغباش في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية ( سانا)" أن عدد المواطنين السوريين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي يوم أمس الذي استهدف القنصلية الإيرانية بلغ 4 شهداء إضافة إلى 13 إصابة ومعظم هذه الإصابات بليغة ومنها ما زال قيد العلاج".

كانت اسرائيل استهدفت أمس مبنى القنصلية الايرانية في دمشق بستة صواريخ دمرت المبنى المؤلف من 4 طوابق.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني قوله، إن الاستهداف الإسرائيلي للقسم القنصلي التابع للسفارة الإيرانية في دمشق أسفر عن مقتل الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي، ومعهم خمسة آخرين من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وتوعدت إيران بالرد على العدوان على قنصليتها.