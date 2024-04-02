تركيا.. مقتل 29 شخصا على الأقل في حريق بملهى ليلي بإسطنبول

اسطنبول (د ب أ)

قتل 29 شخصا على الأقل إثر اندلاع حريق بملهى ليلي كان يخضع للترميم بمدينة اسطنبول التركية، وفقا لما قاله مكتب حاكم اسطنبول اليوم الثلاثاء.

وأفاد المكتب بأن شخصا يخضع للعلاج في المستشفى من إصابات خطيرة. وما زالت التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحريق.

واخترقت ألسنة اللهب الناجمة عن الحريق الأجزاء الداخلية للمبنى المكون من 16 طابقا في منطقة بشكتاش في الجانب الأوروبي من المدينة.

وتابع مكتب حاكم إسطنبول أن الحريق اندلع في حوالي منتصف نهار اليوم الثلاثاء في الطوابق السفلية للمبنى، الذي يقع به الملهى الليلي.

وأظهرت الصور جدار المبنى المحترق.

وأضاف المكتب أن سبب الحريق لا يزال غير واضح حتى الآن، لكن من المحتمل أن يكون الحريق قد اندلع أثناء أعمال الترميم الجارية للمبنى.

وقالت نقابة عمال "أوموت سين" إن "عمالا" من بين القتلى، وأشارت إلى حدوث انفجار، دون الإشارة إلى مصدر المعلومات.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه تم بالفعل اعتقال ستة أشخاص، من بينهم مدير الملهي والشخص المسؤول عن أعمال البناء.

وقامت الشرطة ومرفق الإطفاء بوضع حاجز أمني حول منطقة الحريق.