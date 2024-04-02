وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على خلق مسار سلام مستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "نعمل مع فرنسا لتفادي توسع الصراع في غزة ونتفق على ضرورة الوصول بشكل سريع لوقف إطلاق النار، وخلق مسار لسلام مستدام مع ضمانات للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن تعازيه لموظفي المطبخ المركزي العالمي الذين قتلوا في غزة، موضحًا أنه تواصل مع الحكومة الإسرائيلية حول الحادثة مطالبًا بتحقيق سريع غير منحاز

وأضاف بلينكن "لدينا التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل عبر الإدارات الأمريكية المتواصلة ديمقراطية أو جمهورية، كما أن تلبية طلبات تل أبيب وتزويدها بالأسلحة قد يستغرق سنوات ونركز على أن السابع من أكتوبر لن يتكرر".

ولفت إلى أن تزويد إسرائيل بالأسلحة هدفه الردع وحزب الله وإيران تعهدا بالقضاء على إسرائيل.

وأوضح سعي واشنطن لتفادي التصعيد الإقليمي وهناك من يسعون إلى تمديد الصراع في البحر الأحمر، فضلًا عن التصعيد سواء في لبنان أو العراق أو سوريا أو اليمن.