روسيا تتهم أوكرانيا بتهريب متفجرات في أيقونات أرثوذكسية

موسكو - (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الثلاثاء إحباط محاولة أوكرانيا تهريب متفجرات إلى روسيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن المتفجرات كانت مخبأة في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأشياء أخرى مخصصة للاستخدام في الكنيسة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، "هذه إشارة أخرى مثيرة للقلق تظهر بشكل مثير الأساليب الإرهابية التي يستخدمها نظام كييف"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "أثناء تفتيش إحدى المركبات من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقطة التفتيش الدولية للسيارات "أوبيلينكا" (منطقة بسكوف، القسم اللاتفي الروسي من حدود الدولة)، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأدوات كنائسية مستوردة إلى البلاد من أوكرانيا".

كما أشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها (أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا) على 27 عبوة ناسفة مموهة على شكل أيقونات، و70 كيلوجراما من المتفجرات البلاستيكية عالية الطاقة، وكذلك 91 قطعة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.

وتابع البيان "تم اعتقال شخص متورط في ارتكاب الجريمة".

وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.