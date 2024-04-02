رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي يدينان مقتل عمال إغاثة في غارة جوية في غزة

بروكسل - (د ب أ)

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، مقتل سبعة من موظفي منظمة الإغاثة الإسبانية "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي)، فيما يشتبه أنها غارة جوية إسرائيلية في غزة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، "إنني أشيد بعمال الإغاثة في منظمة وورلد سنترال كيتشن الذين لقوا حتفهم في غزة".

وأضافت فون دير لاين أن "منظمة وورلد سنترال كيتشن شريك حيوي في تخفيف معاناة سكان غزة، بما في ذلك عن طريق توصيل الغذاء عبر الممر البحري. خالص التعازي لعائلاتهم وأصدقائهم".

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا إنه "من المفترض منذ فترة طويلة أن نوقف مذبحة المدنيين الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني. يجب إجراء تحقيق ومحاسبة الجناة".

وقال الحساب الرسمي للمفوضية الأوروبية عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس "نحن في حداد مع عائلات وأصدقاء عمال الإغاثة الإنسانية (في منظمة وورلد سنترال كيتشن) الذين لقوا حتفهم في غزة. يجب حماية عمال الإغاثة الإنسانية دائما، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. ونطالب بإجراء تحقيق شامل في هذه المأساة."