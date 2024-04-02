قطر تدين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق

مصراوي

أدانت دولة قطر الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

واعتبرت قطر الاعتداء على السفارة الإيرانية، انتهاكا سافرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، "دولة قطر ترفض استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية وضرورة توفير الحماية لمنسوبيها بموجب قواعد القانون الدولي. كما جددت موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

بيان| قطر تدين بشدة استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ez8Cgw98UK — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 1, 2024

وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب إيران، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وشهدت القنصلية الإيرانية في دمشق هجومًا قتل على إثره 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني وآخرين، وهو ما اتهمت إيران إسرائيل بالتخطيط له.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن استهداف القنصلية الإيرانية لن يمر دون رد.