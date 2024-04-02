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BBC

قطر تدين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق

01:12 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

دولة قطر

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مصراوي

أدانت دولة قطر الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

واعتبرت قطر الاعتداء على السفارة الإيرانية، انتهاكا سافرا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، "دولة قطر ترفض استهداف البعثات الدبلوماسية والقنصلية وضرورة توفير الحماية لمنسوبيها بموجب قواعد القانون الدولي. كما جددت موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب إيران، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وشهدت القنصلية الإيرانية في دمشق هجومًا قتل على إثره 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني وآخرين، وهو ما اتهمت إيران إسرائيل بالتخطيط له.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن استهداف القنصلية الإيرانية لن يمر دون رد.

قطر القنصلية الإيرانية دمشق

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رمضانك مصراوي

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