بوريل يدين مقتل موظفي منظمة إغاثة في هجمات إسرائيلية بقطاع غزة

بروكسل - (د ب ا)

أدان منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، اليوم الثلاثاء، مقتل سبعة من موظفي منظمة الإغاثة الإسبانية "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في هجوم جوي إسرائيلي بقطاع غزة.

وغرد بوريل بصفحته على موقع" إكس" (تويتر سابقا): "أنعي موظفي وورلد سنترال كيتشن الذين لقوا حتفهم في هجوم إسرائيلي في غزة. أدين هذا الهجوم وأطالب بإجراء تحقيق".

وأضاف: "رغم جميع المطالبات بحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، نرى سقوط ضحايا مدنيين جدد".