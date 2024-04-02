إعلان

BBC

بوريل يدين مقتل موظفي منظمة إغاثة في هجمات إسرائيلية بقطاع غزة

12:44 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

جوزيف بوريل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (د ب ا)

أدان منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، اليوم الثلاثاء، مقتل سبعة من موظفي منظمة الإغاثة الإسبانية "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في هجوم جوي إسرائيلي بقطاع غزة.

وغرد بوريل بصفحته على موقع" إكس" (تويتر سابقا): "أنعي موظفي وورلد سنترال كيتشن الذين لقوا حتفهم في هجوم إسرائيلي في غزة. أدين هذا الهجوم وأطالب بإجراء تحقيق".

وأضاف: "رغم جميع المطالبات بحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، نرى سقوط ضحايا مدنيين جدد".

جوزيف بوريل بروكسل هجمات إسرائيلية غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تصل إلى 44 درجة.. إغلاق المدارس في الفلبين بسبب الحرارة الشديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* 7 مستهدفات للمرحلة المقبلة.. نص كلمة السيسي بعد أداء اليمين الدستورية
* مصدران حكوميان يكشفان حقيقة استقالة الحكومة والمحافظين