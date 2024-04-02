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BBC

السعودية تدين القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

01:41 ص الثلاثاء 02 أبريل 2024

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية، القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، معبرة عن رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا جاء فيه: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبرة عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان، تحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية".

وقال السفير الايراني لدى سوريا حسين أكبري إن بلاده "سترد بحزم" على قصف إسرائيل للقنصلية في دمشق.

وفي وقت سابق مساء الإثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الهجوم أسفر عن مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما.

دمشق سوريا القنصلية الإيرانية السعودية

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