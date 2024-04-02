تفاصيل الاجتماع بين أمريكا وإسرائيل بشأن عملية عسكرية مرتقبة في رفح

وكالات

بحث كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين لمدة ساعتين في محادثات عن بعد، عملية عسكرية إسرائيلية مستقبلية في رفح. وإجراء مناقشات متابعة بين الخبراء بشأن رفح

في الولايات المتحدة عبروا عن مخاوفهم من المخططات الإسرائيلية، وفي إسرائيل وافقوا على أخذ كلام الأمريكيين بعين الاعتبار، هذا وفقا لما صرح به البيت الأبيض.

وناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية بلينكن مساء (الإثنين)، مع الوزير الإسرائيلي رون ديرمر و تساحي هنغبي المقترحات البديلة لإدارة بايدن بشأن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح. واتفقا على أن إسرائيل والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك يتمثل في هزيمة حماس في رفح.

ومن المتوقع أن يجتمع الاثنان قريبًا مع الحكومة الأمريكية في واشنطن.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، أن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها من أي عملية برية كبيرة في رفح، وهي آخر ملاذ "آمن" نسبيا لأكثر من مليون مدني فلسطيني نازح.

ووفقا لها، فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيقود المناقشات من الجانب الأمريكي، في حين طالب البيت الأبيض بـ"معلومات إضافية"، بعد أن تبين له العثور على جثث في مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة خلال عملية للجيش الإسرائيلي.

واتفق مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على أنهم يشتركون في هدف هزيمة حماس في رفح، كما أن الجانب الأمريكي عبّر عن مخاوفه من مسارات متعددة للتحرك في رفح.

وحسب البيان، فإن الإسرائيليين وافقوا على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.