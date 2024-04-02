بعد هجومها على القنصلية الإيرانية.. تعليمات عاجلة من إسرائيل لسفاراتها حول العالم

تل أبيب (د ب أ)

أصدرت إسرائيل تعليمات لسفاراتها في جميع أنحاء العالم، بتعزيز إجراءاتها الأمنية اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب الغارة التي تم شنها على القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي لقي فيها قائد إيراني في فيلق القدس حتفه، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الإلكتروني.

وقال البيان التحذيري للدبلوماسيين الإسرائيليين، "نطلب منكم الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية وإيلاء المزيد من الاهتمام خلال العمليات الروتينية".

وكانت وسائل إعلام ايرانية أعلنت في وقت سابق مقتل 7 أشخاص في استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام عن الحرس الثوري الإيراني قوله، إن الاستهداف الإسرائيلي للقسم القنصلي التابع للسفارة الإيرانية في دمشق أسفر عن مقتل الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي، ومعهم خمسة آخرين من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة، الهجوم الذي شنه الاحتلال على مبنى قنصلية بلاده في دمشق، وقال: "إن إيران، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، ستتخذ القرار حول طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي".