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البيت الأبيض يرفض التعليق بشكل مباشر على الهجمات في إيران

09:46 م الجمعة 19 أبريل 2024

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير

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بي بي سي

تعرضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، لضغط من الصحفيين مساء اليوم، بعد رفضها التعليق بشأن الهجوم الذي تتهم إسرائيل بشنه على أصفهان الإيرانية فجر اليوم.

وقال أحد الصحفيين مهاجما بيير، إن هذا المستوى من الصمت "جديد حقًا" بالنسبة لإدارة بايدن، وسألها عما إذا كان هذا جزءًا من استراتيجية لخفض التصعيد.

وردت جان بيير إنها تتفهم هذا الاهتمام، وأكدت أنه "ليس لدها ما تشارك به".

وقالت بيير إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى التوترات تتصاعد، وكان هذا "الشعور" الذي تم التعبير عنه في وقت سابق في اجتماع قادة مجموعة السبع في كابري بإيطاليا.

كما رفضت بيير التعليق على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في قمة مجموعة السبع اليوم، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربات على إيران، قائلة: "لن أتحدث في محادثاتنا الدبلوماسية".

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