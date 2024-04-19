وزير خارجية إيران: الإعلام الداعم للاحتلال يسعى للمبالغة بشأن حادث أصفهان

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني، إن أحداث أصفهان والطائرات المسيرة التي تم إسقاطها لم تسبب أي خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الإعلام الداعم للاحتلال الإسرائيلي يسعى للمبالغة بشأن حادث أصفهان لخلق انتصار من الفشل، موضحا أن جذور الأزمة تعود لجرائم الكيان في غزة والضفة، مشيرا إلى أن الهدوء سيعود إذا توقفت الحرب.

وأكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

والقاعدة التي تم استهدافها هي قاعدة "هشتم شكاري" أو "شكاري عباس باباي" واحدة من بين 17 قاعدة جوية يمتلكها الجيش الإيراني.

وسُمّيت القاعدة على اسم "عباس شكاري" أحد طياري القوات الجوية الإيرانية والذي شغل منصب نائب قائد القاعدة في الفترة ما بين 30 نوفمبر 1983، و6 أغسطس 1987، قبل أن يُقتل في الحرب العراقية الإيرانية.

- تعتبر القاعدة الجوية، واحدة من أهم القواعد الجوية في إيران.