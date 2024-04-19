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مسؤول أمريكي: إسرائيل استهدفت نظام دفاع جوي يحمي منشأة نووية إيرانية

08:18 م الجمعة 19 أبريل 2024

منشأة نووية إيرانية في أصفهان

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بي بي سي

قال مسؤول أمريكي، إن إسرائيل استهدفت نظام رادار للدفاع الجوي بالقرب من مدينة أصفهان، كان يحمي منشأة نطنز النووية.

ونقلت شبكة ABC عن المسؤول قوله، إن طائرة إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ من خارج إيران صباح الجمعة باتجاه أصفهان، موضحاً أن التقييم الأولي يشير إلى أن موقع الرادار قد تم تدميره.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الهجوم الإسرائيلي لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف اسمه قوله إن الضربة جاءت رداً على هجوم نهاية الأسبوع والهدف منها الإظهار لإيران أن إسرائيل قادرة على الضرب داخل البلاد.

فيما نقلت شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول أمريكي، قولهم إنّ إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقاً بالضربة التي "لم توافق عليها (الولايات المتحدة) ولم تشارك في تنفيذها".

من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، بأنّ الهجوم نُفّذ بمسيّرات صغيرة ربما انطلقت من الأراضي الإيرانية، وإنّ الدفاعات الجوية "لم ترصد أجساماً طائرة غير محدّدة تعبر المجال الجوي الإيراني".

ولم يتسنى لبي بي سي التحقق من الروايات الأمريكية والإيرانية حتى الآن، فيما امتنعت إسرائيل عن التعليق على الحادثة.

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