القاهرة (د ب أ)

توجه السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، إلى تركيا في زيارة لبحث القضايا الثنائية، وفق بيان رسمي.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي إنه من المقرر أن يلتقي شكري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع السيد نظيره هاكان فيدان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الزيارة "تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر وصفتها بأنها دبلوماسية، أنه من المتوقع أن يبحث شكري مع فيدان، قضايا التجارة والاقتصاد والاستثمارات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية مثل غزة وليبيا وشرق المتوسط والسودان والقرن الإفريقي والساحل.

وفي منتصف فبراير الماضي، زار أردوغان مصر، للمرة الأولى بعد 12 عامًا، تم التوقيع خلالها على إعلان مشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين برئاسة زعيمي البلدين.