أوكرانيا: هجوم صاروخي روسي يلحق أضرارا بميناء أوديسا

كييف (د ب أ)

قال الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا الساحلية الأوكرانية أوليه كيبر، إن مدينة أوديسا تعرضت لصواريخ روسية اليوم الجمعة، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية لميناء المدينة وأصاب شخصا واحدا.

وحث كيبر في كلمة له على تطبيق تليجرام، السكان المحليين على الاهتمام بالإنذارات الخاصة بالغارات الجوية واللجوء إلى المخابئ في الوقت المناسب.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإقليمية، سمع دوي عدة انفجارات قوية في أرجاء المدينة، وفي وقت لاحق، تصاعد دخان كثيف من موقع الهجوم.

يشار إلى أن أوديسا كانت وبشكل متكرر هدفا للهجمات الجوية والصاروخية منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.