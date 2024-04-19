القوات الجوية الإيرانية: أنظمتنا جاهزة لمواجهة أي شخص "يهدد أرض أو جو" إيران

بي بي سي

قال قائد الأركان الجوية في أصفهان الإيرانية، إنه تم إحباط هجوم على المنطقة في وقت سابق اليوم.

وأوضح سيافاش ميهاندوست في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن "الصوت الذي سمع هذا الصباح في أصفهان لم يكن انفجاراً" ومؤكداً أنه كان صوتاً لـ"إطلاق صواريخ منظومات الدفاع الجوي على هدف ما".

وأشار ميهاندوست إلى أن الحادث لم يسبب أي أضرار، ومضيفاً أن نظام الدفاع الجوي الإيراني "مستعد وجاهز" لمواجهة أي شخص "يهدد أرض أو جو" إيران.