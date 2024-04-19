إعلان

BBC

القوات الجوية الإيرانية: أنظمتنا جاهزة لمواجهة أي شخص "يهدد أرض أو جو" إيران

06:54 م الجمعة 19 أبريل 2024

مناورات جوية إيرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بي بي سي
قال قائد الأركان الجوية في أصفهان الإيرانية، إنه تم إحباط هجوم على المنطقة في وقت سابق اليوم.
وأوضح سيافاش ميهاندوست في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن "الصوت الذي سمع هذا الصباح في أصفهان لم يكن انفجاراً" ومؤكداً أنه كان صوتاً لـ"إطلاق صواريخ منظومات الدفاع الجوي على هدف ما".
وأشار ميهاندوست إلى أن الحادث لم يسبب أي أضرار، ومضيفاً أن نظام الدفاع الجوي الإيراني "مستعد وجاهز" لمواجهة أي شخص "يهدد أرض أو جو" إيران.

هذا المحتوى من

BBC
مناورات جوية إيرانية مدينة أصفهان الإيرانية أصفهان الهجوم الإيراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أوكرانيا: هجوم صاروخي روسي يلحق أضرارا بميناء أوديسا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

70 صورة لنجوم الفن في جنازة صلاح السعدني
ما هي قاعدة "هشتم شكاري" الإيرانية التي تعرضت لهجوم في أصفهان؟